Duman 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 04.11.2024 14:38

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

TCMB'nin toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artarak 159 milyar 398 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 25 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 287,5 milyon dolar azalışla 93 milyar 504 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Ekim'de 93 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 320,8 milyon dolar yükselişle 65 milyar 574 milyon dolardan 65 milyar 894 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artarak 159 milyar 365 milyon dolardan 159 milyar 398 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ETİKETLER
Dolar Merkez Bankası Son Dakika
Sıradaki Haber
MÜSİAD EXPO 2024 26 Kasım’da kapılarını açıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artıyor
15:15
Kayseri'de lahit ve 1800 yıllık 5 el yazması kitap ele geçirildi
15:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli tenisçi Zeynep Sönmez'e tebrik
14:58
İzmit Körfezi'nden 11 bin metrekare hayalet ağ çıkarıldı
14:36
Kabe'nin kapı örtüsü Edirne'de sergileniyor
14:30
Hindistan'da otobüsün vadiye düşmesi sonucu 36 kişi öldü
Türk Kızılay "Kızılay Haftası Sokağı"nda miniklerle buluştu
Türk Kızılay "Kızılay Haftası Sokağı"nda miniklerle buluştu
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail Lübnan'da bir kasabayı böyle yıktı
İşgalci İsrail Lübnan'da bir kasabayı böyle yıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ