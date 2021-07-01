Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 15:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası rezervleri arttı
[Fotoğraf: Arşiv]
Merkez Bankası rezervleri artıyor. Toplam rezervler 2 milyar 834 milyon dolar arttı, 100 milyar doları geçti.
Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
25 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 215 milyon dolar yükseldi, 59 milyar 240 milyon dolar oldu.
Aynı dönemde altın rezervleri, 381 milyon dolar azaldı, 40 milyar 918 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 834 milyon dolar yükseldi. 100 milyar 158 milyon dolara ulaştı.
Etiketler: Merkez Bankası Ekonomik Düzenlemeler
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