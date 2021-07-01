Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 14:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Getir İspanya'da hizmete başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'nin ikinci unicornu Getir Avrupa'da pazarını büyütüyor. İspanya'da BLOK uygulamasını satın alan Getir, Barselona, Madrid ve Milano'da kendi adıyla hizmet verecek.
Online teslimat uygulaması Getir, Avrupa pazarındaki konumunu güçlendiriyor. Getir, İspanya'nın teslimat uygulaması olan BLOK’un tamamını satın aldı.
Barselona, Madrid ve Milano şehirlerinde hizmet veren BLOK hızlı market teslimat uygulaması, artık Getir adıyla faaliyet gösterecek.
İlk şirketini satın alan Getir, önümüzdeki günlerde Roma ve Lizbon'da da kullanıma açılacak.
Böylece Avrupa'da 7 ülkede faaliyet gösterecek. Getir'in kurucusu Nazım Salur, "Sektörün güçlenmesi için yeni işbirliklerini değerlendiriyoruz" dedi.
Etiketler: Ekonomik Büyüme İspanya
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