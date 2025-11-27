Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
Ekonomi
AA 27.11.2025 15:03

Merkez Bankası rezervleri 180,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 21 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 801 milyon dolar azalarak 180 milyar 631 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası rezervleri 180,6 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 21 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 804 milyon dolar azalışla 76 milyar 239 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Kasım'da 80 milyar 43 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 997 milyon dolar düşüşle 107 milyar 389 milyon dolardan 104 milyar 392 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 801 milyon dolar azalışla 187 milyar 432 milyon dolardan, 180 milyar 631 milyon dolara indi.

