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Ekonomi
AA 05.06.2025 12:29

Merkez Bankası rezervleri 153,2 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 30 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 80 milyon dolar artışla 153 milyar 190 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri 153,2 milyar dolara yükseldi

30 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 936 milyon dolar yükselişle 70 milyar 26 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 23 Mayıs'ta 69 milyar 90 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 855 milyon dolar azalışla 84 milyar 19 milyon dolardan 83 milyar 164 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 30 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 80 milyon dolar artışla 153 milyar 110 milyon dolardan 153 milyar 190 milyon dolara çıktı.

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