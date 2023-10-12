Açık 20.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.10.2023 15:01

Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolara yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolara yükseldi
[Fotograf: TRT Haber]

Buna göre, 6 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 577 milyon dolar artışla 83 milyar 152 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervler, 29 Eylül'de 81 milyar 575 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 898 milyon dolar azalarak 40 milyar 629 milyon dolardan 39 milyar 731 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 6 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 680 milyon dolar artışla 122 milyar 203 milyon dolardan 122 milyar 883 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, 24 milyar 425 milyon dolar oldu.

ETİKETLER
Merkez Bankası Ekonomik Düzenlemeler
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
BM raportörleri: Sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesi savaş suçu
15:53
ABD'de 1,76 milyar dolarla dünyanın ikinci en büyük piyangosu sahibini buldu
15:45
Bursa'da tarım makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
15:37
Muğla'da kayalıklara çarpan tır paramparça oldu
15:31
5 kişinin öldüğü kazada servisin emniyet kemeri olmadığı ortaya çıktı
15:53
Türkiye'nin ilk güneş takip sistemli tarım GES'i açıldı
Kayseri'nin kabak çekirdeğinin ihracat pazarı genişliyor
Kayseri'nin kabak çekirdeğinin ihracat pazarı genişliyor
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'ye havadan saldırıyor
İsrail Gazze'ye havadan saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ