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Ekonomi
AA 12.10.2023 14:46

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 678,7 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 8 milyar 660 milyon lira azalarak 10 trilyon 678 milyar 681 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 678,7 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 6 Ekim itibarıyla 8 milyar 660 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 687 milyar 341 milyon liradan 10 trilyon 678 milyar 681 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalararası dahil geçen hafta 32 milyar 343 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı 13 trilyon 341 milyar 854 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 444,2 milyar liraya geriledi

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 6 Ekim itibarıyla 4 milyar 434 milyon lira azalışla 1 trilyon 444 milyar 190 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 445 milyar 435 milyon lirası konut, 87 milyar 760 milyon lirası taşıt ve 910 milyar 996 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 815 milyon lira artarak 1 trilyon 242 milyar 798 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalışla 961 milyar 257 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 428 milyar 927 milyon lirası taksitli, 532 milyar 330 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 6 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 447 milyon lira artarak 168 milyar 708 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 144 milyar 842 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 547 milyon lira artarak 2 trilyon 305 milyar 78 milyon lira oldu.

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