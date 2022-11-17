TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 445 milyon dolar artışla 76 milyar 621 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Kasım'da 75 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 395 milyon dolar yükselerek 38 milyar 507 milyon dolardan 40 milyar 902 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Kasım haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 841 milyon dolar artışla 113 milyar 682 milyon dolardan 117 milyar 523 milyon dolara yükseldi. Söz konusu veri, yılın en yüksek seviyesine işaret etti.