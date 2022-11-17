Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 12:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aramco, Güney Kore'de "dünyanın en büyük" petrokimya ayrıştırma tesisini kuracak
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, daha yüksek değerli petrokimya ürünleri üretmek için Güney Kore'de 7 milyar dolarlık yatırım planladığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aramco'nun S-OIL iştiraki aracılığıyla yapacağı yatırımla "dünyanın en büyük" petrokimya ayrıştırma tesisi kurulacak.
2026'da tamamlanması beklenen tesiste ham petrol ayrıştırılarak nafta, propilen, bütadien ve diğer temel kimyasallar üretilecek.
Söz konusu proje aynı zamanda Aramco'nun Güney Kore'deki en büyük yatırımı olacak.
Aramco, 2018'de petrokimya sektöründe yaklaşık 4 milyar dolarlık bir yatırım daha yapmıştı.
Etiketler: Suudi Arabistan Güney Kore
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