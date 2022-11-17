Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aramco'nun S-OIL iştiraki aracılığıyla yapacağı yatırımla "dünyanın en büyük" petrokimya ayrıştırma tesisi kurulacak.

2026'da tamamlanması beklenen tesiste ham petrol ayrıştırılarak nafta, propilen, bütadien ve diğer temel kimyasallar üretilecek.

Söz konusu proje aynı zamanda Aramco'nun Güney Kore'deki en büyük yatırımı olacak.

Aramco, 2018'de petrokimya sektöründe yaklaşık 4 milyar dolarlık bir yatırım daha yapmıştı.