Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.059 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel yüzde 0,4 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.060,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 1.059 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.735 lira, Cumhuriyet altını da 7.050 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.768 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların destek konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1059 lira 30 kuruşken satışı ise 1059 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.689 lira satış fiyatı 1.735 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 17 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.768,31 dolar

Satış: 1.768,70 dolar

Gram

Alış: 1059,30 lira

Satış: 1059,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.689,57 lira

Satış: 1.735,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.845,00 lira

Satış: 7.050,00 lira