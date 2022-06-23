Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 13:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıda, politika faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verildi.
Duyuruda, "Etkisi artarak süren jeopolitik riskler ilk yarıda olumsuz yönde gerçekleşmiş, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olmuştur." denildi.
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Etiketler: Faiz Merkez Bankası Son Dakika
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