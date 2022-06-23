Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 12:42Son Güncelleme: Kaynak: Sputnik News
Almanya, Doğalgaz Acil Durum Planı'nın alarm düzeyini etkinleştirdi
[Fotoğraf: Reuters]
Alman hükümeti, bugün yaptığı açıklamayla 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın ikinci aşamasına geçtiğini ve uyarı düzeyini etkinleştirdiğini duyurdu.
Almanya'nın Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Rus gazı tedarikinin kesilmesi ihtimaline karşı oluşturulan 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın üç seviyesinden ikincisine geçildiğini açıkladı.
Berlin'de basın toplantısı düzenleyen Habeck, haziran ortasından beri Rus gazı tedarikinin azalması ve piyasada gaz fiyatlarının artması nedeniyle sıkıntılı bir durum oluştuğunu belirtti. Ekonomi Bakanı "Almanya'da gaz arzında aksama var. Gaz artık Almanya'da kıtlığı çekilen bir emtia" dedi.
Habeck, bununla birlikte 'arz güvenliğinin garanti altına alındığını, halihazırda istikrarlı gaz tedarik edildiğini ve gaz depolama tanklarının ortalamanın üzerinde dolu olduğunu' söyledi.
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