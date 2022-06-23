Almanya'nın Yeşiller'den Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrası Rus gazı tedarikinin kesilmesi ihtimaline karşı oluşturulan 'Doğalgaz Acil Durum Planı'nın üç seviyesinden ikincisine geçildiğini açıkladı.

Berlin'de basın toplantısı düzenleyen Habeck, haziran ortasından beri Rus gazı tedarikinin azalması ve piyasada gaz fiyatlarının artması nedeniyle sıkıntılı bir durum oluştuğunu belirtti. Ekonomi Bakanı "Almanya'da gaz arzında aksama var. Gaz artık Almanya'da kıtlığı çekilen bir emtia" dedi.

Habeck, bununla birlikte 'arz güvenliğinin garanti altına alındığını, halihazırda istikrarlı gaz tedarik edildiğini ve gaz depolama tanklarının ortalamanın üzerinde dolu olduğunu' söyledi.