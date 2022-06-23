Doğu Karadeniz'de 2022 yılı yaş çay alım sezonu 16 Mayıs'ta başlamıştı. Bu dönemde başta Rize olmak üzere bölgede dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı.

Yaş çay alım kampanyasında birinci sürgün alımlarında sona gelindi. Sürgün döneminde üreticiden yaklaşık 208 bin ton yaş çay alındı.

40 bin tona yakın kuru çay üretildi

Çaykur tarafından birinci sürgün döneminde üreticiden alınan 208 bin ton yaş çaydan 40 bin ton dolayında kuru çay üretildi.

Üreticiler kontenjan olmadığı için ürünlerinin tamamını satma imkânı buluyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çay Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Mavi, çay alımlarının ekonomiye büyük ölçüde canlılık sağlayacağını söyledi.