Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 18:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9 seviyesine çekmişti.
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin sabit bırakılmasını bekliyor.
Etiketler: Merkez Bankası Faiz
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