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Ekonomi
TRT Haber 18.01.2025 05:45

Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 seviyesine çekmişti.

Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ocak Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti.

Ekonomistler 250 baz puan indirim öngörüyor

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

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