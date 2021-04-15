Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün ilk kez toplanacak.

Faizin değişmesi beklenmiyor

Banka, piyasaların beklediği yılın dördüncü faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.

Bu toplantıda ise politika faizini değiştirmesi beklenmiyor.

Faiz kararının yanında kurulun vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor.

Karar metninde enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlara yer verilmesi bekleniyor.

Yurt içi piyasalar yoğun bir hafta geçiriyor

Hafta başında Türkiye İstatistik Kurumu, işsizlik verilerini açıkladı. Şubat ayında işsizlik oranı 0,7 puanlık yükselişle yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı yüzde 43,4, işgücüne katılma oranı yüzde 50,1 oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, şubat ayında cari açık 2 milyar 610 milyon dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 786 milyon dolar olarak açıklandı.

Sanayi üretim endeksi ise, şubatta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 8,8 yükseldi.