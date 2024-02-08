Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Karahan, şunları kaydetti;

Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz.

Politikalarımız, talepteki aşırılığın giderilmesinde etkili olmakla birlikte, perakende satışlarda direnç hala devam etmekte. İç talepteki dengelenme ile son dönemde ithalat eğilimi de zayıfladı. Ocak ayı geçici verileri dış ticaret eğiliminde iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor.

Enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir iyileşmeyi görmeyi, para politikasının seyri açısından önemli görmekteyiz.

Öncü veriler son düzenlememizle birlikte TL mevduat faizlerinin yeniden artmaya başladığına işaret etmektedir.

Bireysel kredi büyümesinde dengelenme süreci yakından takip edilmektedir. Kredi büyümesinde oluşabilecek aşırılıklara izin vermeyeceğiz. Son 5 ayda TL mevduat 2,4 milyar lira artmış, KKM mevduat 1,3 milyar lira azalmıştır.

2024, 2025, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini önceki rapordaki haliyle korundu. 2024 yıl sonu yüzde 36, 2025 yıl sonu ise yüzde 14 olarak tahmin edilmiştir.

Mayıs sonrasında, yıllık manşet enflasyonda hızlı düşüş göreceğimiz dezenflasyon dönemine gireceğiz.

Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyonun, tahmin aralığına yakınsaması gözlemlenecek.

Birinci hedefimiz, fiyat istikrarı... Hedefleri ciddiye alıyorsak, yapmamız gereken şey parasal sıkılığını korumak.

Ek bir faiz artışı değerlendirmiyoruz ama enflasyonda bozulma gördüğümüzde kararımızı gözden geçiririz.

Ayrıntılar gelecek...