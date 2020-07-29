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Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Merkez Bankası Başkanı Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir" açıklamasını yaptı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Ankara'da "Enflasyon Raporu 2020-3" bilgilendirme toplantısında sunum yaptı.
"Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir" diyen Uysal, "Enflasyonun temmuz ayından başlayarak düşüş eğilimine gireceği öngörülmektedir" sözlerini kullandı.
Etiketler: son dakika Merkez Bankası enflasyon tahminiSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:26
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