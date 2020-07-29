Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 15,1, ithalat yüzde 3,2 azaldı



Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak 75 milyar 21 milyon dolar, ithalat yüzde 3,2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 17 azaldı



Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 17 azalarak 3 milyar 430 milyon dolardan, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Haziran ayında yüzde 77,2 iken, 2020 Haziran ayında yüzde 82,6'ya yükseldi.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 790 milyon dolar ile ABD, 701 milyon dolar ile Irak, 628 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,8'ini oluşturdu.



İthalatta ilk sırayı Çin aldı



İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 527 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 183 milyon dolar ile Rusya, 907 milyon dolar ile Irak ve 779 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini oluşturdu.