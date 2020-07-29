Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,5 artarak 23 milyon 519 bin 132'ye yükseldi.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 76 bin 58 oldu. Bu taşıtlar arasında otomobil yüzde 41,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 38,8 ile motosiklet, yüzde 10,5 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile traktör, yüzde 1,3 ile kamyon, yüzde 0,7 ile minibüs, yüzde 0,6 ile otobüs ve yüzde 0,2 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 46 arttı.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 81,5 artış gösterdi.

Ocak-haziran döneminde 388 bin 56 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 24 bin 344 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 363 bin 712 artış kaydedildi.