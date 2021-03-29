Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 08:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası Başkanı'ndan "faiz ve enflasyon" açıklaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Hemen faiz indirilecek gibi ön yargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Merkez Bankası yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.
Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda Para Politikası Kurulu kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Yeni dönemde de kararlarımızı enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.
"Yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlıyız"
Şu ana kadar atılmış politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceklerini söyleyen Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi.
Kavcıoğlu, dalgalı kur rejimine bağlılık mesajı verdi: "Para politikası araçlarını bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğiz."
Etiketler: Enflasyon Merkez Bankası Son Dakika
Sıradaki Haber
Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz