Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu.



Kavcıoğlu, "Nisan veya sonrasındaki aylarda Para Politikası Kurulu kararıyla ilgili hemen faiz indirilecek şeklinde ön yargılı bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Yeni dönemde de kararlarımızı enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacak şekilde almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlıyız"

Şu ana kadar atılmış politika adımlarının etkilerini de gözlemleyeceklerini söyleyen Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın yüzde 5 enflasyon hedefine sıkı sıkıya bağlı olduğunu dile getirdi.



Kavcıoğlu, dalgalı kur rejimine bağlılık mesajı verdi: "Para politikası araçlarını bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğiz."