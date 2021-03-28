Tarım ve Orman Bakanlığı, Birinci Su Şurası'na ilişkin bilgi verdi. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde hazırlıkları Bakanlık tarafından yürütülen "1. Su Şurası"nın tanıtımı yarın yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek program kapsamında, DSİ'nin yapımını tamamladığı 363 tesis de hizmete alınacak. Bu tesislerin milli ekonomiye yıllık katkısı 426 milyon 680 bin lira olacak.

"Su vatandır"

Bakan Pakdemirli, nüfus artışı, kirlilik, iklim değişikliği ve artan küresel ısınmanın kullanılabilir su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşturduğunu anlattı.

"Su vatandır" diyerek çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Suya dair her konunun etraflıca tartışılacağı ve ilgili bütün taraflarla müzakere edilerek, su kaynaklarının daha verimli kullanabilmesi amacıyla yapılması gereken faaliyetlerin ele alınacağı '1. Su Şurası'nı gerçekleştireceğiz. Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilecek olan 1. Su Şurası'nda kısa, orta ve uzun dönem suyla ilgili stratejiler belirlenecek ve tüm paydaşlarımızla su meselesi masaya yatırılacak."