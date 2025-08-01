Memurların toplu sözleşme süreci başlıyor

Kamuda 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde takvim bugün başlıyor.

Bu kapsamda, 11 hizmet kolu için toplantılar yapılacak. Görüşmelerde, yetkili sendika Memur-Sen masada olacak. Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun temsilcileri de memur ve emeklisini temsil edecek.

İlk görüşmeler büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetlerinde olacak. Bunu sağlık ve sosyal hizmetler kolu takip edecek. Yerel yönetim hizmetleri kolunda da tekliflerin ön müzakereleri yapılacak.

Süreç 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini etkileyecek. 2026-2027 dönemi için memur ve emeklisinin hakları belli olacak. İki yıllık sürede uygulanacak toplu sözleşme zammı netleşecek.

Toplu sözleşmede süreç en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Hakem Kurulunun vereceği karar bağlayıcı olacak.