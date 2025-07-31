Bakan Kacır: OSB'lerde çalışan sayısını 2,7 milyona yükselttik

Bazı programlara katılmak için Kırşehir’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Vali Murat Sefa Demiryürek'i makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan ve ardından gazetecilere konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğunda planlı sanayi bölgelerinin ve Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) çok ayrıcalıklı bir yeri bulunduğunu vurguladı.

OSB'lere AK Parti iktidarları döneminde çok güçlü yatırımlar yaptıklarını, OSB'lerin sayısını 192'den 369'a çıkardıklarını belirten Kacır, "OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine, üretimde olan tesis sayısını 11 binden 60 binlere yükselttik. Bugün Türkiye'nin OSB'leri Türk sanayinin adeta omurgası niteliğinde." diye konuştu.

Kırşehir'de OSB'lerin sayısının 3'e ve yine OSB'lerin toplam büyüklüğünü de 200 hektardan, 700 hektara çıkardıklarını aktaran Kacır, "Yakın zamanda Mucur OSB'nin altyapılarını tamamladık. Yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve Telekom altyapısını tamamladık. İnşallah elektrik şebekesini de hızla tamamlayacağız. 141 hektarlık Kırşehir OSB ilave alanını da bu yıl yatırım programına dahil ettik. İnşallah bu altyapı yatırımlarını tamamlayıp ilave alanımızda hızla sanayicilerimizin yatırımları için sunmuş olacağız." dedi.

"4 başlıkta 240 milyon liraya kadar finansman destekleri sağlayacağız"

KOBİ'lerin Türk ekonomisinde çok önemli yeri olduğunun altını çizen Kacır, KOSGEB eliyle KOBİ'leri asla yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Son 23 yılda sadece Kırşehir'de 5 binden fazla KOBİ'ye KOSGEB desteği sağladıklarını, 829 milyon lira kaynağı küçük ve orta büyüklükteki işletmelere Kırşehir'de KOSGEB eliyle sunduklarını anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"330 teşvik belgesiyle 75 milyar lira yatırımın ve 8 bin 500’den fazla istihdamın Kırşehir'de önünü açtık. Yeni yatırım teşvik sistemimizde de Kırşehir'imizde yine müjdelerle gelmiş olduk. İnşallah önümüzdeki dönemde özellikle yerel kalkınma hamlesinde önceliklendirdiğimiz başlıklarla, ki bunlar beş yıldızlı termal otel ve kongre merkezi, flakon ve cam ambalaj üretim tesisleri, granül kalsit, jeotermal sera kurulumu ve kurutulmuş meyve sebze üretimi ve paketleme yatırımları için 4 başlıkta 240 milyon liraya kadar finansman destekleri sağlayacağız. 8 yıl bu başlıklardaki yatırımların sigorta primi, işveren paylarını bakanlık olarak biz karşılayacağız. Yerel kalkınma hamlesindeki bu dört başlıkta yine toplam yatırım tutarının yüzde ellisi kadar yatırıma katkıyı bakanlık olarak sunacağız. İstiyoruz ki Anadolu şehirlerimiz yatırımın, istihdamın, üretimin, ihracatın merkezi olma rollerini güçlendirsinler. Ve inşallah hemen Ankara'mızın başkentimizin yanı başında ve Türkiye'nin hızla gelişen, kuzey güney sanayi aksında bulunan bir şehir olarak Kırşehir'imizde Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda güçlü şekilde yerini alacak. Elbette kalkınma ajansımız ve KOP bölge idaremiz eliyle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra yerel kalkınma odaklı projeleri de etkin şekilde destekleyeceğiz. Bugüne dek kalkınma ajansımız Ahiler Kalkınma Ajansımız ve KOP bölge kalkınma idaremiz eliyle Kırşehir’de 283 projeye, 1 milyar 60 milyon liranın üzerinde kaynak sağladık."

Konuşmasının ardından Vali Demiryürek'ten kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kacır, daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi, İl Başkanı Seher Ünsal ile bir süre görüştü.

Kırşehir OSB’de "Sanayicilerle İstişare Toplantısı"na katılan Kacır, onların talep ve görüşlerini dinledi.

Öte yandan Bakan Kacır, Kırşehir’de yaptığı ziyaretleri TOGG marka aracı kendisi kullanarak gerçekleştirdi.