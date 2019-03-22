Ekonomi

Memur zam ve tazminatlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

22 Mart 2019 Cuma 00:49 - Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 00:49

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesine karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kaynak: AA Etiketler: resmi gazete memur tazminatı memur maaş zammı

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