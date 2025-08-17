Açık 19.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 17.08.2025 06:52

Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor

Memurların toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, cuma günü ara müzakere kapsamında sendikaların genel başkanlarıyla buluştu, ek teklif verdi. Dün ise hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için taraflar yeniden bir araya geldi.

Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor

Memur ve emeklisinin zam teklifi için takvim işliyor. 8'inci dönem kamu toplu iş sözleşme görüşmeleri hafta sonu da devam etti.

Görüşmeler kapsamında, hükümetin ilk teklifi 2026'nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 olmuştu. 2027'nin her iki 6 ayı için de yüzde 4 teklif verilmişti.

Ara müzakere yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yetkili sendika temsilcileri bir araya geldi. Müzakereden taban aylığa bin liralık artış yönünde ek teklif çıktı.

"Uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz"

Ara müzakerelerin ardından taraflar yeniden bir araya geldi. Hizmet kollarına yönelik müzakere süreci kapsamında gündeme gelen talep ve başlıklar değerlendirildi. Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Toplu sözleşmede süreç en geç 31 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Hakem Kurulunun vereceği karar bağlayıcı olacak.

Sürecin tamamlanması ile 2026 ve 2027 yılları için uygulanacak toplu sözleşme zammı netleşecek.

Elde edilecek kazanımlar 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini etkileyecek. Toplu sözleşme süreci nihayete erdiğinde sosyal ve mali haklar da belirlenmiş olacak.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan Memur
Sıradaki Haber
İnşaat sektöründe çalışan sayısı 3 yıldır artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:51
Marmara Depremi şehitleri için sela okundu
06:19
İnşaat sektöründe çalışan sayısı 3 yıldır artıyor
06:08
Marmara Depremi şehitleri anıldı
04:40
AFAD'dan 17 Ağustos Marmara Depremi paylaşımı
03:13
Balıkesir'de otluk ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
01:04
MHP'nin "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" İstanbul'da düzenlendi
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya ve Kocaeli'de anıldı
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Sakarya ve Kocaeli'de anıldı
FOTO FOKUS
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ