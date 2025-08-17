Memur ve emeklisinin toplu sözleşme sürecinde takvim işliyor

Memur ve emeklisinin zam teklifi için takvim işliyor. 8'inci dönem kamu toplu iş sözleşme görüşmeleri hafta sonu da devam etti.

Görüşmeler kapsamında, hükümetin ilk teklifi 2026'nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 olmuştu. 2027'nin her iki 6 ayı için de yüzde 4 teklif verilmişti.

Ara müzakere yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yetkili sendika temsilcileri bir araya geldi. Müzakereden taban aylığa bin liralık artış yönünde ek teklif çıktı.

"Uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz"

Ara müzakerelerin ardından taraflar yeniden bir araya geldi. Hizmet kollarına yönelik müzakere süreci kapsamında gündeme gelen talep ve başlıklar değerlendirildi. Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Toplu sözleşmede süreç en geç 31 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Hakem Kurulunun vereceği karar bağlayıcı olacak.

Sürecin tamamlanması ile 2026 ve 2027 yılları için uygulanacak toplu sözleşme zammı netleşecek.

Elde edilecek kazanımlar 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini etkileyecek. Toplu sözleşme süreci nihayete erdiğinde sosyal ve mali haklar da belirlenmiş olacak.