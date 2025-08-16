Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 16.08.2025 12:50

Resmi İstatistik Programı güncellendi

Resmi İstatistik Programı'nda resmi istatistiklerde ortaya çıkan güncelleme ihtiyaçları doğrultusunda düzenleme yapıldı.

Resmi İstatistik Programı güncellendi

Resmi İstatistik Programı'nda (2022-2026) Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Program, resmi istatistiklerin üretimine ve yayımına ilişkin temel ilkeler ile standartları belirlemek amacıyla 5'er yıllık dönemler için hazırlanıyor. Programla, disiplinli istatistik üretim süreci oluşturulması amaçlanıyor.

2022-2026 yıllarını kapsayan 4. Dönem Resmi İstatistik Programı'nda resmi istatistiklerde ortaya çıkan güncelleme ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik yapılması kararlaştırıldı.

Buna göre, kurum ve kuruluşların programa ilişkin revizyon taleplerini ilgili yılda 15 Eylül'e kadar TÜİK'e göndermesi yönünde düzenleme yapıldı.

Üretilmesi planlanan istatistiklerin kapsamına da turizm uydu hesabı eklendi. Bilim, teknoloji ve bilgi toplumu istatistiklerine "çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı" da dahil edildi. Söz konusu istatistik iki yılda bir TÜİK tarafından açıklanacak.

Programla bazı istatistiklerin isimleri değiştirilirken, çalışma grupları ile sorumlu ve ilgili kurumlar da güncellendi.

İstatistiklere yeni konular eklenirken, bazı istatistiklere ilişkin veri derleme ve yayımlama sıklığı, yayım dönemi, veri kaynağı, kullanılan sınıflamalar, tahmin düzeyi ve yayım şekli gibi unsurlar yeniden belirlendi.

ETİKETLER
TÜİK
Sıradaki Haber
Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'e çevrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
Gazze'de 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
12:51
Avrupa liderleri: Ukrayna'daki katliamlar durmazsa Rusya'ya baskı sürecek
12:45
7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı
12:24
Rusya: Ukrayna'da çözüme ulaşma sorumluluğu Kiev ve Avrupa'ya yüklendi
12:10
Türkiye'nin en sosyal mecrası "Next Sosyal" 1 milyonu aştı
11:41
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ