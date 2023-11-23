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Ekonomi
TRT Haber 23.11.2023 17:49

Mehmet Şimşek: Yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemekte kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemekte de kararlıyız" dedi.

Mehmet Şimşek: Yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemekte kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı verilere ilişkin X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Enflasyonu düşürmekte kararlıyız zira fiyat istikrarı sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşuludur. Uyguladığımız politikalarla yatırımcı güveni artarken, rezervlerimiz güçlenmiş ve ülke risk primimiz düşmüştür.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

"Türkiye’nin risk primi bugün 330’lar seviyesine geriledi"

Bugün açıklanan verilere göre TCMB brüt rezervleri Eylül 2014’ten bu yana en yüksek seviyesi olan 134,5 milyar dolara ulaşmıştır. Mayıs ayında 700’ün üzerinde olan Türkiye’nin risk primi bugün 330’lar seviyesine geriledi.

TCMB'den yatırım taahhütlü avans kredisi
TCMB'den yatırım taahhütlü avans kredisi

Dezenflasyon sürecinde yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemekte de kararlıyız. Bu çerçevede, Eximbank’ın sermayesi güçlendirilirken, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek için günlük reeskont kredi limitini 10 katına çıkararak 3 milyar TL’ye yükselttik. İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler için reeskont kredi faizlerine üst sınır getirerek, iskonto oranını azami yüzde 25,9’da sabit tuttuk.

Merkez Bankası'ndan ihracat kredilerine destek adımı
Merkez Bankası'ndan ihracat kredilerine destek adımı

TCMB yeni YTAK programı ile nitelikli yatırımları desteklemek için yıllık 100 milyar TL olmak üzere 3 yıl boyunca toplam 300 milyar TL limit tahsis etmiştir. 

Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesine çıktı
Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesine çıktı

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Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Bankası Faiz Enflasyon
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