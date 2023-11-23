TCMB'den yatırım taahhütlü avans kredisi

Yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) uygulama çerçevesi yeniden yapılandırıldı.

Yatırım taahhütlü avans kredisi yeni uygulama çerçevesine göre; firmaların yatırım projeleri için alacakları Teknoloji/Strateji puanı dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar Türk lirası olan yatırım projelerine aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilebilecek.

Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; Teknoloji/Strateji puanı, yatırım kapsamında yurtdışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ile yüzde 15 aralığında belirlenecek.

Yeni YTAK programına yıllık 100 milyar Türk lirası limit tahsis edildi. Program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar Türk lirası limit tahsis edilmesi planlandı.