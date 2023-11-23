Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 23.11.2023 14:23

TCMB'den yatırım taahhütlü avans kredisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yatırım taahhütlü avans kredisi uygulama çerçevesini yeniden yapılandırdı. Yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan projelere avans kredisi verilecek. 10 yıl vadeli kredilerin faiz oranı yüzde 15-30 aralığında olacak.

TCMB'den yatırım taahhütlü avans kredisi
[Fotograf: AA]

Yatırım taahhütlü avans kredisi (YTAK) uygulama çerçevesi yeniden yapılandırıldı. 

Yatırım taahhütlü avans kredisi yeni uygulama çerçevesine göre; firmaların yatırım projeleri için alacakları Teknoloji/Strateji puanı dikkate alınarak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar Türk lirası olan yatırım projelerine aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis edilebilecek.

TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar

Azami 10 yıl vadeli olarak kullandırılacak kredilerin faiz oranı; Teknoloji/Strateji puanı, yatırım kapsamında yurtdışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ile yüzde 15 aralığında belirlenecek.

Merkez Bankası'ndan ihracat kredilerine destek adımı
Merkez Bankası'ndan ihracat kredilerine destek adımı

Yeni YTAK programına yıllık 100 milyar Türk lirası limit tahsis edildi. Program kapsamında 3 yıl boyunca toplam 300 milyar Türk lirası limit tahsis edilmesi planlandı.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Merkez Bankası'ndan ihracat kredilerine destek adımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Devlet Bahçeli: Atanamayan hiçbir öğretmen bırakılmamalıdır
15:48
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
15:47
Devlet Tiyatroları, 24 Kasım'daki temsillerde öğretmenleri ağırlayacak
15:42
Yediemin Otoparkları'ndaki araçlar için yeni dönem
15:32
İspanya Başbakanı, Herzog ve Netanyahu'dan Gazze'deki sivillerin korunmasını istedi
15:30
Mısır: (Gazze’de) İnsani aranın yarın yürürlüğe girmesi bekleniyor
Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıraları yaşatılıyor
Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerin hatıraları yaşatılıyor
FOTO FOKUS
Türkiye Gazze'den ilk kez yaralı getiriyor: 3'ü de çocuk...
Türkiye Gazze'den ilk kez yaralı getiriyor: 3'ü de çocuk...
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ