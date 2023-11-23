Doğu Karadeniz'den 18 ülkeye Türk somonu ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den yılın 10 ayındaki Türk somonu ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 44 artışla 133 milyon 220 bin 467 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bölgeden 18 ülkeye 21 bin 890 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

Bu ihracattan 133 milyon 220 bin 467 dolar gelir sağlandığını belirten Kalyoncu, ihracatın 12 bin 936 ton Türk somonu karşılığı 92 milyon 503 bin 821 dolar kazanılan geçen senenin aynı dönemine göre miktarda yüzde 69, değerde de yüzde 44 arttığını kaydetti.

Kalyoncu, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğine işaret ederek, "Bölgemizden yılın 10 ayında 18 ülkeye Türk somonu satıldı. Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya, en fazla somon satılan 3 ülke oldu. Bu dönem Rusya Federasyonu'na 94 milyon 826 bin 603, Vietnam'a 25 milyon 423 bin 215 ve Beyaz Rusya'ya da 5 milyon 205 bin 302 dolarlık somon ihraç edildi." diye konuştu.

Bölge ihracatının da 86 milyon 984 bin 780 dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, şunları kaydetti:

"İlimizden bu dönem Rusya, Vietnam ve Tayland başta olmak üzere 11 ülkeye 14 bin 87 ton somon ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde 7 bin 87 ton somon ihracatından 52 milyon 825 bin 188 dolar kazanç sağlanmıştı. Bu kapsamda Trabzon'dan yapılan Türk somonu ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 99, değerde yüzde 65 arttı."

Kalyoncu, Türk somonundan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, bu kapsamda üretim ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesini istedi.