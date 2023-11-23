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Eğitim
TRT Haber 23.11.2023 15:07

Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında öğretmenlere özel indirimlerin uygulanacağını açıkladı. Öğretmenler, devlet tiyatrolarından 4 ücretsiz bilet alabilecek. 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren ile ana hat trenlerinde yüzde 50 indirim uygulayacak.

Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak

Milli Eğitim Bakanlığı pek çok kamu kuruluşu ve özel kurum ile görüşmeler yaptı.
Bu kapsamda, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında öğretmenlere özel etkinlik ve kampanyalar düzenledi.

YHT ile ana hat trenlerinde yüzde 50 indirim

Devlet Demiryolları öğretmenlere, 24-30 Kasım Öğretmenler Günü haftasına özel Yüksek Hızlı Tren ile ana hat trenlerinde yüzde 50 indirim uygulayacak.

İndirimden, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenler ile yükseköğretim kurumlarında çalışan akademisyenler yararlanacak.

Öğretmenlere devlet tiyatroları gösterimleri ücretsiz

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 25 Kasım'a kadar öğretmenlerin yurt içi varışlı kurye ve posta kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim uyguluyor.

Öğretmenler, 24 Kasım'da Devlet Tiyatroları'ndan 4 ücretsiz bilet alabilecek.

İnternetten kitap alımlarında indirim

Diyanet İşleri Başkanlığı, Öğretmenler Günü dolayısıyla 23-26 Kasım tarihleri arasında internet üzerinden yapılan alışverişlere yüzde 40 indirimli kitap kampanyası düzenledi. 

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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Günü Tiyatro YHT
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