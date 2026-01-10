Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.01.2026 14:45

Mehmet Şimşek: Reform Yılı ilan ettiğimiz 2026'da politikalarımızı hızlandıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Reform Yılı" olarak ilan edilen 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikaları hızlandıracaklarını açıkladı.

Mehmet Şimşek: Reform Yılı ilan ettiğimiz 2026'da politikalarımızı hızlandıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından Kasım 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Kasımda sanayi üretiminin, takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 2,4 arttığına dikkati çeken Şimşek, ocak-kasım döneminde yıllık büyümenin yüzde 3,5 olduğunu belirtti.

Şimşek, şunları kaydetti:

"İmalat sanayisinde 24 alt sektörün 19'unda aylık bazda görülen büyüme, iyileşmenin genele yayıldığını gösteriyor. Sermaye malı ve yüksek teknoloji gruplarındaki güçlü seyir, yüksek katma değerli üretimi ve orta-uzun vadeli büyüme potansiyelimizi artırmaktadır.

Reform Yılı ilan ettiğimiz 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikalarımızı hızlandıracağız."

ETİKETLER
Büyüme Mehmet Şimşek Sanayi Üretimi Ekonomik Büyüme Yüksek Teknoloji
Sıradaki Haber
Borsa yılın ilk haftasına rekorlarla girdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:38
Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı: Halep’te kazanılan başarı kaosa bel bağlayanlara ders oldu
15:50
Halep'teki askeri operasyonlar durduruldu
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
15:21
İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
14:52
Rusya: Ukrayna'da Avrupa ve NATO birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz
14:44
TDV'den ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere 500 bin lira çeyiz yardımı
48 il için 'kar, sağanak ve fırtına' uyarısı
48 il için 'kar, sağanak ve fırtına' uyarısı
FOTO FOKUS
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ