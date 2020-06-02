Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan mayıs ayı ihracat rakamlarını Twitter hesabı üzerinden açıkladı.

Mayıs ayı dış ticaret verileri ile birlikte ihracatta da en kötünün geride kaldığına vurgu yapan Bakan Pekcan, "Toparlanmaya başlıyoruz. Mayıs ayı ihracatımız; COVİD-19 etkisiyle dış talebin azalması, resmi tatiller nedeniyle çalışma günü eksikliği ve 2019’daki yüksek baz etkisiyle yıllık bazda düşüş göstermesine rağmen, pandemi sürecinde bir önceki aya göre yüzde 10,84 arttı.İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 8 puan artışla %66,3’ten %74,3’e yükseldi" dedi.

Mayıs ayında iş günü bazında ihracatın nisan ayına göre yüzde 28,8 artışla 540,5 milyon dolara çıktığını da kaydeden Bakan Pekcan, şu rakamları paylaştı:

En büyük artış otomotivde

"Mayısta nisan ayına göre, AB’ye ihracat yüzde 17,3 yükselirken, Fransa’ya yüzde 71,5, Belçika’ya yüzde 57,9, İngiltere’ye yüzde 54,7, ABD’ye yüzde 45,6 artış gösterdi. Lokomotif sektörlerimizin ihracatında da hareketlenme başladı. Mayısta ihracat, nisan ayına göre otomotiv sektöründe yüzde 95,5, hazır giyimde yüzde 45,4, tekstilde yüzde 35,5, savunmada yüzde 33,9 arttı. Mayıs ayında ara malı ve yatırım malı ithalatı, toplam ithalatımızın yüzde 91,2’sini oluşturdu. Bu durum önümüzdeki dönemde üretim ve ihracat artışı için önemli bir öncü göstergedir."

"Haziranda toparlanma devam edecek"

Paken Pekcan, kademeli normalleşmeyle birlikte; sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi dijital atılımların ve desteklerin de etkisiyle ihracatın hazirandan itibaren toparlanmaya devam etmesininin beklendiğini dile getirdi.

