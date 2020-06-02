Dolar kaç lira? Dolar, euro ve sterlin ne kadar? Dolar/TL… 2 Haziran güncel döviz kuru…
Piyasalarda son durum ne? Dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira? Sterlin ne kadar? Döviz piyasası ne durumda? İşte, 2 Haziran güncel dolar fiyatı…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,8110'dan işlem görüyor.
Dün 6,7963-6,8261 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8143'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,5790'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,5380'den satılıyor.
Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 97,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1125 seviyesinde dengelendi.
Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.
2 Haziran güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,8110 6,8120
Avro 7,5790 7,5800
Sterlin 8,5020 8,5440
ANKARA
ABD Doları 6,7950 6,8350
Avro 7,5490 7,5990
Sterlin 8,4420 8,6420
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