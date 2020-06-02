Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,8110'dan işlem görüyor.

Dün 6,7963-6,8261 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8143'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,5790'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,5380'den satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 97,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1125 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.

2 Haziran güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,8110 6,8120

Avro 7,5790 7,5800

Sterlin 8,5020 8,5440

ANKARA

ABD Doları 6,7950 6,8350

Avro 7,5490 7,5990

Sterlin 8,4420 8,6420