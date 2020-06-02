Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 380 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 381,1 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 380 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.737 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle risk iştahının görece arttığını, bu durumun da altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden gösterilere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 380 lira 28 kuruşken satışı ise 380 lira 80 kuruş.Çeyrek altının ise alış fiyatı 612 lira satış fiyatı 624 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 2 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.737.31 dolar

Satış: 1.737,50 dolar

Gram

Alış: 380,28 lira

Satış: 380,80 lira

Çeyrek

Alış: 612,57 lira

Satış: 624,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.521,00 lira

Satış: 2.550,00 lira