Mayıs ayında 68 ilde ihracat arttı, 1210 firma ihracata başladı. Türk ihracatçılar en fazla ürünü Almanya'ya gönderdi. Birleşik Krallık'a mücevher ihracatı 146 milyon dolar arttı.

179 ülkeye ihracat Türk lirası ile gerçekleştirildi. Yılın ilk 5 ayında ihracat arttı, 85 milyar doları geçti.

Mayıs ayında 39 bin 501 firma, 214 ülkede ihracat yaptı. 1210 firma geçen ay ilk kez ihracata başladı.

Geçen ay 175 ülkeye ihracat arttı. Almanya 1 milyar 405 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. ABD ve Birleşik Krallık da en çok ihracat yapılan diğer ülkelerden oldu.

Sektörel bazda artışlar da dikkat çekici. Birleşik Krallık'a mücevher ihracatı 146 milyon dolar, İspanya'ya hazır giyim ihracatı 144 milyon dolar, Almanya'ya otomotiv ihracatı ise 136 milyon dolar arttı.

Kimyevi maddeler sektörü lider

Mayıs ayının ihracat lideri 2 milyar 131 milyon dolarlık ihracat ile kimyevi maddeler sektörü oldu.

Otomotiv sektöründe 1 milyar 882 milyon dolar ihracat yapıldı. Çelik sektörü de dış pazara açıldı.

Gemi ve yat sektörü mayıs ayının en güçlü performansına imza attı. İhracat bu sektörde yüzde 134 artış gösterdi. Çelik ve mücevher sektörlerindeki yükseliş de dikkat çekti.

68 ilin ihracatı arttı

68 ilde ihracatta artış görüldü. En yüksek yurt dışı satış İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'un ihracatı 6 milyar doları aştı. İstanbul'u Bursa ve Kocaeli izledi.

Muğla, Karabük ve Burdur da tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Geçen ay 6 bin 335 firma ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih etti. 179 ülkeye 4 milyar 750 milyon lira tutarında ihracat gerçekleştirildi.