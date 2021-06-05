Işığın yer, yön, zaman ve miktar bakımından yanlış kullanımı ışık kirliliğine sebep oluyor. Yanlış aydınlatmadan kaynaklanan fazla ışığın doğaya, insanlara ve ekonomiye olumsuz etkisi gün geçtikçe artıyor.

Her yıl ışık kirliliği nedeniyle önemli miktarda enerji boşa harcanıyor.

Işık kirliliği dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşanıyor. Her yıl yaklaşık 1 milyar liranın ışık kirliliği kaynaklı israfa neden olduğu tespit edildi.

"Her yıl 100 milyon ile 400 milyon dolar arasında tasarruf olabilir"

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, "Eğer ışık kirliliğini engelleyici önlemler alınabilirse yüzde 35 ile yüzde 50 arasında tasarruf yapılabiliyor. Bu da kabaca her yıl 100 milyon ile 400 milyon dolar arasında bir tasarruf olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Işık kirliliği nedeniyle gözlemevleri de tehdit altında. Bilimsel çalışmaların sürdürülmesi için gökyüzünün karanlık olması son derece önemli.

Işık kirliliğinin azaltılması için neler yapılmalı?

Doç. Dr. Tolgahan Kılıçoğlu, ışık kirliliğinin azaltılması için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

"Aydınlatma armatürüne dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi ise ışık kaynağına dikkat etmemiz gerekiyor. Daha yenilikçi doğa dostu ve tasarrufu olan led ampullere yönelinmesi olabilir. Bunlar da oldukça yüzde 30 yüzde 40 civarında daha az elektrik harcanmasını da sağlıyor."

Uzmanlar yasal mevzuatın oluşmasıyla ışık kaybının önlenebileceğini belirtiyor.