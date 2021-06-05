Fransa'nın Rokfor kasabası, ürettiği peynirler ile dünyanın dört bir yanında adını duyurdu. Bugün birçok ülkede, market raflarında Rokfor peyniri bulmak mümkün.

TRT Haber ekibi, Rokfor'dan 3 bin 700 kilometre ötede Toroslar'ın eteğindeydi. Karaman'da Rokfor peynirine rakip bir peynir üretiliyor. İşte o peynirin hikayesi...

Peynirde koyun ve keçi sütü kullanılıyor

Divle Obruk peyniri üreticisi, peynirin hazırlanma sürecini şöyle anlatıyor:

"Öğlen olur, koyunlarımızı sağmaya başlarız. Ellerimize helkelerimizi, bidonlarımızı, torbamızı, yemimizi alırız, koyun yatağına götürürüz. Koyun yatağında koyunlarımızı sağarız. Sütü getiririz, kazanlara koyarız, biraz pişiririz. Peynirimizi çalarız."

Bu aşamalardan sonra peynir mayalandı, suyu süzüldü. Son noktaysa tulumlar. Peynir tuluma basılıyor ve tulumlar dikiliyor. Daha sonraysa peynir olgunlaşmaya hazır.

6 ay mağarada bekletiliyor

Peynirler için yerin 36 metre altında mağara macerası başlıyor. Divle köyü muhtarı Tacettin Durna, bu özel mağarayı anlatıyor:

"Antibiyotik özelliği bulunan, eşi benzeri bulunmayan bir bakteri var burada. Beyaz olarak giren tulum, mavi küf yaparak kabarıklaşır. Sonra mavi küf kırmızıya dönüşür. Kırmızıya dönüşen peynirlerimizin hazır olduğu anlaşılır."

6 ayda olgunlaşan peynirler için sıra satışta. Üretici Abdullah Toker, "Bizim peynirimiz 150'ye, 160'a gidiyor. Onlarınki (Rokfor) şu an 400 lirayı filan buluyor" diyor.

Pazarın gayet iyi olduğunu söyleyen üreticiler, peyniri tüm dünyayla buluşturmak istiyor.

Haber: Ahmet Rışvanlı

Kamera: Fatih Karadavut