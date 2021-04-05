Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Martta en fazla karnabaharın fiyatı arttı
Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 61,04 ile karnabaharda yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay karnabahardaki fiyat artışını yüzde 27,88 ile sivri biber, yüzde 9,79 ile tavuk eti izledi.
Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,52 ile tıraş malzemeleri, yüzde 7,71 ile limon, yüzde 7,20 ile domates yer aldı.
En fazla fiyat düşüşü kabakta oldu
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,30 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 17,08 ile salatalık, yüzde 15,55 ile kıvırcık, yüzde 12,32 ile kırmızı lahana, yüzde 9,84 ile kuru soğan, yüzde 9,33 ile patates takip etti.
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