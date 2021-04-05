Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK 82 personel alınacak
TÜBİTAK ile kurum bünyesindeki Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne toplam 82 personel alımı gerçekleştirilecek.
TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere toplam 5 yönetici asistanı ve memur alınacak. Belirtilen şartları taşıyanlar 9 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek. Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere İŞKUR internet sayfasından ulaşılabilecek, iş başvuruları da buradan gerçekleştirilebilecek.
Ayrıca TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere toplam 77 kısmi süreli proje personeli alınacak. Belirtilen şartları taşıyanlar 26 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR'un internet sayfalarında yer alıyor.
Etiketler: İŞKUR Memur Alımı Tübitak
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