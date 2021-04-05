Siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, özel haberlerden dosya haberlere, infografiklerden interaktiflere tüm haberlere anlık olarak erişim imkanı sunan TRT Haber Mobil Uygulaması, sunulan güncellemelerle kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor.

Güvenilir, doğru ve anlaşılır haberlere anlık olarak erişebilmek için TRT Haber Mobil Uygulamasını indirebilir veya güncelleyebilirsiniz.

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