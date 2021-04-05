Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Haber Mobil Uygulaması güncellendi
Güvenilir, güncel, doğru, anlaşılır haberleri anlık olarak okuyucularla buluşturan TRT Haber Mobil Uygulaması güncellendi.
Siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, özel haberlerden dosya haberlere, infografiklerden interaktiflere tüm haberlere anlık olarak erişim imkanı sunan TRT Haber Mobil Uygulaması, sunulan güncellemelerle kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor.
Güvenilir, doğru ve anlaşılır haberlere anlık olarak erişebilmek için TRT Haber Mobil Uygulamasını indirebilir veya güncelleyebilirsiniz.
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