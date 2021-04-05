Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), bilimsel ve teknolojik çalışmaları teşvik etmek ve bu alanda destekler sağlamak amacıyla her yıl bilim insanlarını ödüllendiriyor.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 2021 yılı için Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne aday gösterme sürecinin başladığını söyledi.

Geçen yılki TÜBA Akademi Ödülleri'ne, Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wael B. Hallaq, Yale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Günel, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erik Jeppesen ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okyay Kaynak layık görüldü.

Muzaffer Şeker, 2015'ten bu yana Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ni büyük bir özenle, liyakati esas alarak yürüttüklerine dikkat çekerek, programın uluslararası bilim camiasında kısa sürede önemli bir etki yaratmayı başardığını vurguladı.

"Sosyal ve Beşeri Bilimler" kategorisinde ödül

Karşılaşılan ilginin her geçen yıl artması için emek yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Şeker, şöyle konuştu:

"TÜBA üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar ve TÜBA tarafından davet edilen diğer kişi ve kurumlarca gösterilen adayların arasından ödüle layık görülen bilim insanlarına ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilecek."

Muzaffer Şeker, ayrıca ödüllerden birinin her yıl üç alan arasında dönüşümlü olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya Türkiye ile ilgili, bağlantılı çalışmaları olan bilim insanlarına verildiğini belirterek, 2021 için Türkiye bağlantılı ödülün ise "Sosyal ve Beşeri Bilimler" kategorisinde takdir edileceğini söyledi.

Başvurular, 21 Mayıs'a kadar sürecek.