Mart ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6 ve yakıtlarda yüzde 23,6 azaldı.

İhracat birim değer endeksi 2023 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 3,7 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,6 arttı

İhracat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 34,5 ve yakıtlarda yüzde 23,5 arttı.

İhracat miktar endeksi 2023 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 1,2 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 10,1 azaldı

İthalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,3, yakıtlarda yüzde 31,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi 2023 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 4,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 15,1 arttı

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 69,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6, yakıtlarda yüzde 0,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,7 arttı. İthalat miktar endeksi 2023 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 16,7 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı mart ayında 75,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 10,8 puan artarak, 2023 yılı mart ayında 86,4 oldu.

Dış ticaret haddi, 2023 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 6,8 puan artarak 82,9 oldu.