Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da ihracat hız kazandı.

Türkiye'de "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısından yılın ilk çeyreğinde 25 bin 934 tonluk ihracat gerçekleştirildi. Karşılığında 68 milyon 924 bin dolar gelir sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs salgınına rağmen yılın ilk çeyreğindeki kuru kayısı ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu söyledi.

Geçen yılın aynı döneminde 25 bin 677 ton ihracata karşılık 63 milyon 909 bin dolar girdi sağlandığını anlatan Özcan, ihracattaki artışın önemli olduğunu belirtti.

İhracatta artış bekliyoruz

Ramazan Özcan, ihracattaki artışın üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

"Rakamları geçen yılın ilk üç ayı ile karşılaştırdığımızda yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fark söz konusu. Özellikle ABD, Cezayir, Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerde ciddi anlamda ihracatta artış var. Kuru kayısı tüketiminde ciddi anlamda artış görüyoruz. Kuru kayısının antioksidan ile A vitaminin yüksek olması, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut direncini artırma açısından kuru meyve grubunda şu an en önemli ürün olduğunu tüketimde de görüyoruz."

Özcan, Malatya kayısısının dünyadaki prestijini ve stratejik yerini koruduğunu belirterek, "Önümüzdeki aylarda ihracatta artış bekliyoruz. Mart ayı sonu itibarıyla ihracatımız arttı, nisan ayında daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

"Üreticilerimiz asla karamsarlığa kapılmamalı"

COVID-19 salgınına rağmen kuru kayısı ihracatının 2020 yılı sonunda çok daha iyi noktalara geleceğini anlatan Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, şunları söyledi:

"Ülkede üretimin devam etmesini ve tarımsal üretimde süreklilik sağlanmasını önemsiyoruz. Tüketim olduğu için üretim kanadı olarak insanların tüketeceği her ürünü sağlıklı şekilde onlara ulaştırmamız lazım. Hem tedbirlerimizi alacağız hem de üretimin hızlı şekilde devam etmesini isteyeceğiz. Üreticilerimiz asla karamsarlığa kapılmamalı, üretimimiz devam edecek. Kuru kayısı ihracatımız hızlı şekilde devam ediyor. Bütün olumsuzluklara, sıkıntılara, pandemiye rağmen kuru kayısı ihracatı 2020 yılı sonunda çok daha iyi noktalara gelecek. Hasat dönemi yaklaşıyor, çok daha iyi kaliteli üretimle kuru kayısı ihracatımızı bir çıta daha yükselteceğiz."