Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya'dan 2022 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42 artışla 45 milyon 953 bin dolar ihracat yapıldı.

2022 yılının ilk üç ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 110 milyon 690 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat, kuru meyve ve mamulleri sektöründe gerçekleşirken, bu sektörü sırasıyla su ürünleri ve hayvansal mamuller, tekstil ve ham maddeleri ile makine ve aksamları takip etti.

En fazla ihracat Irak'a

Mart ayında Malatya'dan en fazla ihracat Irak'a yapılırken, bu ülkeyi ABD, Endonezya, Almanya, Çin, Birleşik Krallık, Brezilya, İsrail ve İtalya takip etti.

İhracat rakamlarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik zorluklara rağmen ihracatçıların ülkeye ve şehre katma değer sunmaya devam ettiğini bildirdi.

Üretim ve girdi maliyetleriyle enerjide yaşanan artışların önlerinde büyük bir engel olarak dursa da ihracatta yaşanan artışların kendilerine moral olduğunu aktaran Sadıkoğlu, şunları söyledi:

"Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ihracat çarkındaki katkımızı artırmak adına azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğimiz açısından umut veren ihracat rakamlarımız için en başta ihracatçı üyelerimiz, iş insanlarımız ve değerli çalışanlarını canı gönülden kutluyorum."