Malatya kayısısından 400 milyon dolar ihracat geliri

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyada damakları tatlandırdı.

Avrupa Birliği nezdinde tescilli ürünlerden Malatya kayısısının 1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan geçen sezon rakamları açıklandı.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, geçen sezon 115 ülkeye Malatya kayısısı satılarak 398 milyon 809 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen sezon en çok ihracat 10 bin 960 tonla ABD'ye yapılırken, bu ülkeyi 5 bin 879 tonla Fransa, 4 bin 626 tonla Almanya, 3 bin 606 tonla Avustralya, 3 bin 544 tonla Birleşik Krallık izledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısı ihracat sezonunu 31 Temmuz itibarıyla tamamladıklarını söyledi.

Özcan, dünya genelinde yaşanan gelişmeler, küresel ekonomik kriz gibi nedenlerle ihracatta önceki sezona göre kısmi azalma olduğunu, buna rağmen 115 ülkeyle ihracat yaptıkları ülke sayısını koruduklarını ifade etti.

"Kalitede rakibimiz yok"

Geçen sezonun ihracat rakamlarını değerlendiren Özcan, şöyle devam etti:

"Önceki yıl 80 bin ton ihracat yapmışız, 434 milyon dolar gelir elde etmişiz. Geçen sezon ise 66 bin 832 ton ihracat yapmışız ve 398 milyon 809 bin dolar gelir elde etmişiz. Özellikle Orta Asya bölgelerine yakın olan ülkelerde bir pazar kaybı yaşamışız, Çin, Rusya gibi. Daha çok Orta Asya'daki ürün fiyatlarının daha cazip olması bizim Orta Asya'nın fiyatta rakibimiz olduğu gerçeğini de bize tekrar göstermiş oluyor ama kalite açısından baktığımız zaman da dünyada halen kalite olarak Türkiye ve Malatya kayısısı yerini koruyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde kalite açısından Malatya kayısısı halen vazgeçilmez.

Kalitede rakibimiz yok ama maalesef üretim maliyetleri de göz önüne alındığında fiyatta ciddi anlamda belli bölgelerde artık rekabet etmemiz gereken ülkeler olduğunu görüyoruz. İhracat fiyatlarımızı korumaya çalışırken bir taraftan pazarlarımızı koruyacağız. Bu yıl hedefimizden sapmamak üzere 100 bin ton ihracatı da yapmak zorundayız. Bu yıl hedeflediğimiz 750 milyon dolar gelire odaklı çalışacağız."

Özcan, ihracatta yollarına devam ettiklerini anlatarak, "Hedeften sapmayacağız. Hem pazarlarımızı koruyacağız hem de ihracat rakamlarımızı maksimum düzeyde tutup yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

İhracat pazarlarını korumaya dikkat ettiklerini belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Pazarlarda kısmi gerilemeler olsa da o pazarlardan çıkmıyoruz. Elimizdeki verilere göre 115 ülkeye ihracat gerçekleştirmişiz ve halen ABD en önemli alıcılarımızın başında geliyor. Avrupa'da ise Fransa'ya 5 bin 879 ton ihracat yaparak 37 milyon 404 bin dolar gelir elde etmişiz. Almanya yine AB ülkeleri içerisinde Malatya kayısısından vazgeçmiyor. Bir taraftan da Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Hindistan gibi pazarlarda da kendinizi korumaya çalışıyoruz. Bu yıl da yine hedefimizde olan ülkelerin en başında ABD ve Avrupa var. Bu bölgede hem miktar hem de geliri arttırmakla ilgili bir gayretimiz olacak."