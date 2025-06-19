Makine ihracatı ilk 5 ayda 11,5 milyar dolar oldu

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, ocak-mayıs döneminde miktar bazında yüzde 6,2, değer bazında yüzde 1,2 geriledi.

İhracattan elde edilen gelir 11,5 milyar dolar olurken, kilogram başına düşen ortalama birim fiyatı yüzde 5,3 artarak 7,8 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde en yüksek ihracat 1,3 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, onu 729 milyon dolarla ABD izledi. Türkiye'nin ihracatında ilk 10'da yer alan İtalya, Birleşik Krallık, Romanya ve İspanya'da çift haneli artışlar görüldü.

İçten yanmalı motor ve aksamları ihracatı yüzde 3,5 artarak 1 milyar dolar eşiğini aştı ve sektördeki en yüksek dış satımın gerçekleştiği alt dal oldu. İnşaat ve madencilik makineleri ihracatı yüzde 18,8 azalarak 689 milyon dolara gerilerken, traktörler, tarım ve ormancılık makineleri ihracatı yüzde 15,6 düşerek 491 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.