Makine ihracatı 4 ayda 8,9 milyar dolar oldu

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, ihracatı miktar bazında yüzde 6 azalan makineciler, ortalama birim fiyatlarını yüzde 5,6 artırdı.

Yıllıklandırılmış verilere göre ihracat yüzde 0,6 artışla 28,3 milyar dolar oldu. Tarihinin en durgun dönemlerinden geçen Almanya'ya bu süreçte 1 milyar dolarlık makine ihraç edilirken, stagflasyon endişesinin yaşandığı ABD pazarında yüzde 0,7'lik sınırlı artışla 550 milyon dolara ulaşıldı.

Üçüncü sıradaki İtalya'ya ihracat yüzde 14,5 artışla 400 milyon dolara yaklaştı. Nisanda en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeden sadece Rusya ve Irak'ta daralma olurken diğer 8 ülkede yüzde 16,8 ila yüzde 59,2 artış görüldü.

Sektörün performansını koruyan alt dallardan içten yanmalı motor ve aksamları ihracatı yüzde 3,3 artışla 815 milyon dolara çıktı.

Küresel inşaat sektöründeki yavaşlamayla inşaat ve madencilik makineleri ihracatı yüzde 22,3 düşerken, tekstil- konfeksiyon makinelerinde yüzde 15'in üzerinde, türbin, turbojet, hidrolik sistemler, gıda ve kağıt- matbaacılık makinelerinde ise yaklaşık yüzde 10'luk artış kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 2025 yılının ilk 4 ayında Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatının 8,9 milyar dolar olduğunu belirtti.

Karavelioğlu, küresel ekonomi için büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi yatırım kararlarını baskılasa da ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu patikaya girmesinin belirsizliklerin etkilerini hafifletebileceğini açıkladı.

Karavelioğlu, "Stratejik sektörlerin değer zincirlerinde kritik rol oynayan ham madde ve elementlerin tedarikinde Çin'e olan bağımlılık, batının daha temkinli ve uzlaşmacı bir tutum benimsemesine zemin hazırlayabilir." ifadelerini kullandı.

Birlik Başkanı Karavelioğlu, Almanya'nın artan sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı stratejilerini yakından takip ederek, enerji verimliliği yüksek, düşük karbon ayak izine sahip ve dijital dönüşüme uyumlu çözümler geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ülkelerin dış ticareti, jeopolitik nüfuzlarını korumaya ve küresel liderliğe yönelik stratejilerinin merkezine yerleştirdiği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Karavelioğlu, bu yönelimin getirdiği küresel belirsizliğin ikinci çeyreğin sonuna kadar sürmesini bekledikleri ifade etti.

Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"ABD ve Çin'in birbirlerine uygulayacaklarını açıkladıkları tarifeleri 90 günlüğüne askıya alması, ticaret görüşmelerinde önemli bir eşik olsa da ABD Başkanı Donald Trump’la özdeşleşen belirsizlikler belli ki hiç bitmeyecek. Oluşacak dengenin oluşturacağı yeni konjonktür, Türkiye'nin küresel tedarik zincirindeki konumunu muhtemelen daha avantajlı kılacak. Ancak, bilinmezliğin had safhada yoğunlaştığı bir dönemde küresel yatırımlar konusunda cesur adımlar beklenmemeli. 2025'in ilk iki ayında sınırlı toparlanan küresel sanayi PMI, nisanda 49,8 puanla yeniden daralma bölgesine indi. İstihdam oranları ve sanayi üretiminde sınırlı iyileşme gözlense de küresel ölçekte tüketici güveni, piyasa beklentileri ve enflasyon gibi temel göstergelerdeki zayıflık, ihracatı olumsuz etkiliyor. Ticaret görüşmelerinin olumlu patikaya girmesi, bu belirsizlikleri hafifletebilir. Özellikle otomotiv, enerji dönüşüm teknolojileri, mikroelektronik ve savunma gibi stratejik sektörlerin değer zincirlerinde kritik rol oynayan ham madde ve elementlerin tedarikinde Çin’e bağımlılık, Batı’nın daha temkinli ve uzlaşmacı bir tutum almasına zemin hazırlayabilir."