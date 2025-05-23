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Ekonomi
AA 23.05.2025 10:28

Makaron üretim tesislerine kamera sistemi zorunluluğu getirildi

Makaron sektöründe faaliyet gösteren firmalara, üretimin kesintisiz şekilde izlenebilmesi için tesislerine kamera sistemi kurma zorunluluğu getirildi.

Makaron üretim tesislerine kamera sistemi zorunluluğu getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yasa dışı tütün ve tütün mamulü ticaretiyle mücadele kapsamında alınan tedbirlere yenisi eklendi.

Bu kapsamda makaron sektöründeki firmalarda üretimin kesintisiz olarak kamerayla izlenmesi amacıyla makaron üretim tesislerine kamera izleme sistemi kurulması zorunlu hale getirilirken, makaron üretimi ve ticaretine ilişkin süreçlerdeki mevcut denetim, izleme ve güvenlik mekanizması güçlendirildi.

Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle sektördeki firmalardan teminat alınması ve borçsuzluk belgesi istenmesine yönelik uygulamalarda görülen sorunların giderilmesinin yanı sıra ilgili diğer mevzuat hükümleriyle terminoloji birliği sağlanması da hedeflendi.

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Resmi Gazete Makaron Tarım ve Orman Bakanlığı
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