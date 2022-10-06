AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin Ocak-Eylül 2022'deki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 188 milyar 224 milyon 181 bin dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde 191 ülkeye 4 milyar 988 milyon 864 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi. Madencilik ürünlerinin Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 3 oldu.

Yılın ilk 9 ayında Türkiye'nin 81 kentinden madencilik ürünleri ihraç edilirken, toplam dış satımın 1 milyar 367 milyon 573 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 24,4'üne karşılık geldi.

Ocak-eylül döneminde ürün grubu bazında metalik cevherler ihracatı yüzde 4,55 artışla 1 milyar 706 milyon 572 bin dolara çıktı. Geçen yılın ilk 9 aylık sürecinde yapılan ihracat 1 milyar 632 milyon 327 bin dolardı.

Aynı dönemler içinde doğal taş ihracatı yüzde 2,72 artışla 1 milyar 562 milyon 860 bin dolardan, 1 milyar 605 bin 351 dolara yükseldi. Endüstriyel minerallerdeki artış oranı da yüzde 30,26 oldu. 2021 Ocak-Eylül döneminde 792 bin 385 dolar olan endüstriyel mineral ihracatı, 1 milyon 32 bin 188 dolar seviyesine ulaştı.

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ilk sırada Çin, ikinci sırada ABD, üçüncü sırada ise Bulgaristan yer aldı.

Çin’e yapılan ihracat yüzde 18 düşüşle 1 milyar 56 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. ABD’ye yapılan ihracat yüzde 22,13 artışla 418 bin 918 dolardan, 511 bin 615 dolara çıktı

Ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Bulgaristan’a yapılan ihracat yüzde 105,14’lük artışla 149 bin 323 dolardan 306 bin 327 dolara yükseldi. Dördüncü sıradaki İtalya’ya ihracat yüzde 52,98 artarken, 156 bin 319 dolardan 239 bin dolara, beşinci sıradaki İspanya’ya gerçekleştirilen ihracat da yüzde 5,77’lik yükselişle, 210 bin 260 dolardan 222 bin 383 dolara çıktı.

"Türkiye dünyadaki 90 maden tipinden 80’ine sahip"

İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Batal, Türkiye’de madencilik sektörü olarak çalışmalara devam etiklerini belirterek, 2022’nin ilk 9 aylık döneminde maden sektörünün ihracatının yüzde 13,79 artışla 5 milyar dolar seviyesine yaklaştığını söyledi.

Batal, bu ihracat seviyelerinin Türkiye ve sektör için yeterli olmadığına işaret ederek, "Türkiye dünyada bulunan 90 maden tipinden 80’ine sahip. Yani madencilik zengini bir ülkeyiz. Türkiye’de madenciliğin toplam gayri safi milli hasıladan aldığı pay yüzde ise 1,3. Dünyada madencilik zengini ülkelerin gayri safi milli hasıladan aldığı pay da ortalama yüzde 7." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yıllık maden ihracatına bakıldığında 6 milyar dolar seviyelerine ulaşıldığına dikkati çeken Batal, "Türkiye eğer madendeki potansiyelini kullanabilirse, madenciliğin gayri safi milli hasıladan aldığı payı dünya ortalaması olan yüzde 7 seviyelerine çıkarsa, sektörün ihracatı bir anda 30 milyar dolara ulaşır. Bu ihracat rakamıyla Türkiye’nin en çok ihracat yapan sektörü oluruz. Böylece ham madde anlamında da dışa bağımlılıktan kurtulmuş oluruz." açıklamasını yaptı.